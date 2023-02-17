Медики из Соединенных Штатов провели исследование и выяснили, как МРТ с контрастом влияет на организм человека. Специалисты заявили, что применяемые при этой процедуре соединения гадолиния (химического элемента) могут накапливаться в клетках почек, что может вызвать тяжелые сбои в работе этих органов.

Исследование обнародовано в журнале Scientific Reports, сообщила пресс-служба Университета Нью-Мексико (UNM).

Медики изучили образцы тканей, которые взяли у пяти пациентов, которые неоднократно проходили МРТ с контрастом, а также пяти добровольцев, которые не проходили эту процедуру вовсе.

В ходе исследования ученые обнаружили наночастицы гадолиния в клетках почек всех пяти добровольцев. Однако, специалисты пока не выяснили, как атомы высвобождаются из препаратов, проникают в клетки и образуют там эти частицы.

Осложнения, которые могут возникнуть при использовании МРТ-контрастных веществ включают, в частности, острое поражение почек.

"Мы заявляем, что контрастные вещества в МРТ не являются физиологически инертными. Долгосрочную безопасность этих синтетических комплексов металл-лиганд, особенно при многоразовом застое, следует изучать дальше", - заявили ученые.

Справка. МРТ с контрастным усилением - разновидность магнитного резонансного обследования, предполагающая предварительное введение контрастного вещества, которое позволяет получить максимально чёткие снимки, чтобы поставить более четкий диагноз.

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