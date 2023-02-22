На фоне опасений массированного ракетного удара России 24 февраля, в Киеве неожиданно возник ажиотаж на услуги в сфере красоты.

Причем клиентки принципиально избегают записи на саму годовщину вторжения.

Так, например, мастер маникюра Ирина, которая работает на дому, в комментарии "Стране" рассказала, что на этой неделе у нее вообще свободных мест нет, кроме 24 февраля.

"На этой неделе все расписано с 8 утра до 21:00. Я вначале подумала, что это такая заблаговременная подготовка к 8 марта, но что-то очень рановато. Плюс, все хотели записаться только с понедельника по четверг, на пятницу 24-го пока только одна девушка на вечер записалась. И то она предупредила, что будет смотреть по обстановке. Но зато на 25 февраля у меня все утро уже расписано, видимо, девушки остерегаются именно 24 числа. Была одна клиентка, которая так хотела успеть до 24 февраля, что предложила мне доплатить, если я смогу ее записать на шесть утра в любой день, кроме пятницы", - сообщила Ирина.

В одном из популярных среди киевлянок салонов красоты менеджер сообщила, что на стрижку и укладку до пятницы уже все расписано.

"К сожалению, свободных мастеров нет, но можем предложить на пятницу 24-го, есть много свободного времени", - сообщили на рецепции.

По словам менеджера, на маникюр к ним попасть можно, но только днем.

"Есть пару окошек в обед, а вот вечером все забито. Ну, и 24 февраля можно выбрать любое время", - сообщила менеджер.

А мастер маникюра Татьяна сообщила, что на следующий день после годовщины вторжения у нее снова аншлаг.

"По своему графику я не работаю в четные дни. А сразу после годовщины вторжения, 25 февраля, у меня забит и расписан целый день - причем с утра и на несколько часов подряд. Война войной, а красота по расписанию. Но, конечно, если люди переживают и волнуются, то лучше пусть уезжают. Никому, в том числе мастерам, не нужны нервы", - говорит Татьяна.

Мастер маникюра Анастасия в комментарии "Стране" сообщила, что специально к 24 февраля сделала скидку "для самых смелых".

"Я сделала скидку 10%, и уже фактически все места на 24-е заняты. Конечно, девушки боятся и переживают, ведь, кто знает, чего ожидать", - говорит Анастасия.

А вот бровист Людмила рассказала, что даже скидка не смогла привлечь клиенток прийти 24 февраля.

"На этой неделе с понедельника по четверг у меня очень плотный график. Ажиотаж как перед праздником. Соседки в доме попросили записаться даже после начала комендантского часа. А на 24-е всего две девушки утром и все. Я уже клиенткам, которые до 24-го не успели, сказала, что, если у них получится прийти в пятницу, сделаю скидку, но девушки переживают, не хотят идти. Зато на 25-е уже все расписано", - рассказывает мастер.

Напомним, сегодня командующий Объединенными силами ВСУ Сергей Наев заявил, что у Украины достаточно войск, чтобы отбить повторную атаку РФ на Киев. Однако признаков подготовки такого наступления нет.

А накануне секретарь СНБО Алексей Данилов сообщил, что большое наступление России угасло, есть только попытки атаковать на пяти направлениях.