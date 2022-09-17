Сборная Украины на Чемпионате мира среди парикмахеров в Париже заняла 40 призовых мест. Как сообщил в комментарии "Стране" руководитель национальной сборной команды Украины по парикмахерскому искусству Александр Толубко, такие результаты - абсолютный рекорд для нашей страны.

В Чемпионате мира от Украины принимали участие 89 мастеров по ногтевой эстетике, парикмахерскому искусству, макияжу и моделированию бровей.

"Результаты нашей сборной - это абсолютный рекорд за всю независимость Украины. В 1998 году в первый раз сборная начала выступать на чемпионатах Европы и мира, и почти каждый год наша команда добывала награды. Но так много, как сейчас, их не было никогда. В общей сложности у нас 40 призовых мест, 40 медалей. И наши мастера побеждали не в одной, а во всех секциях чемпионата - парикмахерское искусство, макияж, моделирование бровей и ногтевая эстетика. Это доказательство того, что украинские мастера - лидеры мировой бююти-индустрии. Они самые квалифицированные и задают тренды", - сказал "Стране" Александр Толубко.

Он уточнил, что по общему количеству призовых мест выше Украины только французы (хозяева чемпионата) и итальянцы, обе страны традиционно сильны в парикмахерском искусстве. Но, в отличие от них, Украина одержала победы и во всех других секциях.

Россия в этом чемпионате не участвовала, так как еще в марте сборная Украины под руководством Толубко обратилась к организаторам соревнований, и российских мастеров отстранили от участия в чемпионате.

При этом Александр Толубко говорит, что несмотря на высокие результаты украинской сборной, бьюти-мастерам не хватает поддержки от государства.

"Бьюти-индустрия не относится к введению никакого министерства. Мы не просим деньги, квартиры, машины. Наша организация обращалась еще 20 лет назад к разным ведомствам, просто чтобы о нас говорили, нас слышали, поддерживали. Наша миссия во время войны - показать всему миру, что мы несокрушимы, что украинцы готовы побеждать. Хочется внимания и поддержки и от нашего государства", - говорит Александр Толубко.

Напомним, еще в августе президента Украины просили разрешить выезд из Украины парикмахерам-мужчинам для участия в Чемпионате мира по парикмахерскому искусству в Париже.

Война в Украине продолжается уже 206-й день. "Страна" следит за происходящим 17 сентября в обновляемом материале.

Кроме того, мы рассказывали о том, что происходит на фронте в Харьковской области. Вчера украинские военные из подразделения "Кракен" записали видео, на котором заявили, что они освободили восточную часть Купянска. Также поступают сообщения, что ВСУ наступают в направлении Боровой и Рубцов. Если эта информация верна, то получается, что войскам РФ пока не удается создать новую сплошную линию обороны в Харьковской области, опираясь на восточный берег Оскола.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в Telegram-канале "Политика Страны".

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.

Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о последних событиях, связанных с войной в Украине.