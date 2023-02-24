Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонные разговоры с президентами Украины и России - Владимиром Зеленским и Владимиром Путиным.

О разговоре Эрдогана с Владимиром Зеленским сообщает в пятницу, 24 февраля, агентство Анадолу.

"Эрдоган заявил Зеленскому о готовности своей страны к посильному вкладу в приближение мира и урегулирование ситуации на основе прекращения огня и диалога", - говорится в сообщении.

Агентство также сообщило о разговоре турецкого президента с Владимиром Путиным.

"В ходе переговоров лидеры двух стран обсудили землетрясения в Турции и войну России против Украины. Эрдоган заявил, что справедливый мир должен быть установлен без дальнейших человеческих жертв и разрушений в войне", - говорится в сообщении.

Ранее мы писали, что Эрдоган считает, что передача Украине западных танков не приближает завершение войны. Президент Турции заявил, что Анкара надеется, что западные государства поддержат ее призывы к переговорам между Украиной и Россией.

Также "Страна" сообщала, что президент РФ Владимир Путин заявил Эрдогану, что согласен на мирные переговоры только после признания аннексии украинских территорий.