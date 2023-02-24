Власти России считают, что им не грозит международная уголовная ответственность за войну в Украине, потому что Москва как постоянный член Совета Безопасности ООН может заблокировать любое решение через право вето.

Об этом заявил российский оппозиционер-правозащитник Павел Чиков в интервью Юрию Дудю.

"Российские власти чувствуют себя вне рисков международной ответственности. Украина пытается найти обходные пути, инициирует исключение России из Совета Безопасности, что, на мой взгляд, маловероятно, потому что это в уставе ООН написано", – сказал Чиков.

"Вся международная юстиция решается узким кругом государств: США, Россия, Великобритания, Франция и Китай (пять постоянных членов Совбеза, имеющих право вето - Ред.). Поэтому война США во Вьетнаме и война СССР в Афганистане были за рамками международной юстиции, потому что они всегда могли это заблокировать", – добавил он.

По словам правозащитника, американского экс-президента Джорджа Буша-младшего никто не судил по той же причине – потому что США являются постоянным членом Совета Безопаности ООН.

"Они могут в любой момент заблокировать... Более того, Соединенные Штаты тоже не признают юрисдикцию Международного уголовного суда, и Дональд Трамп вводил санкции против главного прокурора Международного уголовного суда, который инициировал расследование преступлений американских солдат в Афганистане", – сказал Чиков.

"Когда российские власти говорят, что ориентируются на международный опыт, основания для этого есть", – добавил он.

Также правозащитник напомнил, что повод для вторжения американцев в Ирак в 2003 году был надуманным, однако за это Джорджа Буша-младшего тоже никто не судил.

Ранее мы писали, что 26 декабря прошлого года Украина призвала государства-члены ООН возобновить применение Устава ООН в вопросе легитимности пребывания Российской Федерации в ООН, лишить РФ статуса постоянного члена Совбеза ООН и исключить ее из ООН.

В ответ администрация США заявила, что не видит возможности изменить правила ООН и исключить Россию из круга постоянных членов Совета Безопасности всемирной организации.