Аргентинский футболист Лео Месси подарит партнерам по сборной 35 iPhone в золотых чехлах с именной гравировкой. Таким способом форвард хочет поблагодарить команду за победу на Кубке мира в Катаре.

Об этом пишет The Sun.

По словам предпринимателя Бена Лайонса, Месси "хотел сделать особый подарок", но "не хотел дарить часы". Тогда бизнесмен предложил футболисту вручить партнерам золотые iPhone с их именами, а тот одобрил эту идею, пишет издание.

Чехлы гаджетов выполнены из 24-каратного драгоценного металла общей стоимостью 175 тысяч фунтов стерлингов (более 210 тысяч долларов). Кроме того, дорогостоящие телефоны также получит персонал команды, говорится в публикации.

Напомним, 18 декабря прошлого года сборная Аргентины стала чемпионом мира по футболу на турнире в Катаре, обыграв Францию в финальном матче по пенальти.

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси стал рекордсменом чемпионатов мира. Футболист провел наибольшее количество матчей на пяти мировых первенствах. Кроме того, Месси был признан лучшим игроком турнира в Катаре.

Ранее мы писали, что принц Саудовской Аравии подарил каждому футболисту сборной по Rolls Royce после победы над Аргентиной в Катаре.