Стали известны подробности убийства разработчика российской вакцины "Спутник V" Андрея Ботикова.

Их сообщают российские издания.

По данным следствия, 48-летний вирусолог Ботиков отметил наступление весны в необычной компании. Вечером 1 марта он пригласил к себе домой в квартиру на улице Рогова в Москве 29-летнего Алексея Змановского, известного в определенных кругах как модель, предоставляющая интимные гей-услуги.

Примерно с 22:20 до 23:50 по московскому времени Алексей оказывал хозяину услуги интимного характера. Но затем между мужчинами завязался конфликт. Гость, отличающийся внушительными габаритами (у него 52-й размер одежды и рост 180 см), задушил субтильного ученого.

По предварительной версии, конфликт вспыхнул из-за того, что Ботиков остался недоволен "видом и количеством" оказанных ему услуг. На этой почве, как полагают следователи, у модели и возник "преступный умысел на убийство".

Змановский, по версии следствия, "предвидя возможность наступления общественно опасных последствий своих действий и даже желая их наступления", подошел к вирусологу сзади, обхватил левой рукой его шею и давил предплечьем на горло Ботикова до тех пор, пока тот не перестал подавать признаки жизни".

Жестокое убийство авторитетного вирусолога было раскрыто по горячим следам.

Змановский сбежал с места преступления, однако уже вечером следующего дня правоохранители, возбудившие уголовное дело по факту бытового убийства (ч. 1 ст. 105 УК РФ), установили адрес модели по рекламе на профильных сайтах и задержали преступника.

Ему, как следует из официального сообщения ведомства, уже предъявлено обвинение, а на допросе мужчина признал свою вину.

По данным следствия, Змановский совершает насильственные преступления не в первый раз.

Вечером 3 марта Хорошевский суд Москвы арестовал модель до 2 мая.

Погибший Ботиков, по данным его коллег, прожил яркую и насыщенную событиями научную жизнь. Он стал автором примерно полутора десятков запатентованных открытий в области вирусологии, в числе которых были, например, устройство для экспресс-анализа наличия заданного объекта в биологической среде сложного состава и диагностическая тест-система для выявления вируса гриппа птиц.

Ученый открыл штамм гибридных культивируемых клеток мыши mus. musculus — 4f11, изучал циклогексаноксикарбонил-дипептид и его противовирусную активность в отношении вируса гепатита С.

Ранее мы сообщали об убийстве ученого.

Мы также рассказывали, что в Санкт-Петербурге выбросили из окна полураздетое тело известного биолога.