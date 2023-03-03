В Москве убит один из разработчиков вакцины "Спутник-V" Андрей Ботиков, который был в числе учёных, получивших от резидента РФ Владимира Путина награду за создание препарата. Убийство произошло в квартире на северо-западе Москвы на улице Рогова.

Об этом сообщили в пресс-службе ГСУ СК Москвы, передают российские СМИ.

47-летнего вирусолога напал 29-летний гость, он задушил его ремнем из-за бытовой ссоры, а затем сбежал. Убийцу нашли и задержали. Он признал вину. По факту произошедшего возбуждено дело по ч. 1 ст. 105 ("Убийство") УК РФ.

Ботиков работал старшим научным сотрудником НИЦЭМ им. Гамалеи.

Ранее мы писали о том, что производитель российской вакцины от коронавируса "Спутник V", компания "Генериум", заявил о созданиии назальной (то есть для введения через нос) формы препарата. Утверждалось, что она имеет более мягкие последствия, чем обычная вакцина против Covid-19.

Также сообщалось, что еще в 2021 году премьер Италии заявил, что одобрение российской вакцины "Спутник V" Европейским агентством по лекарственным средствам (ЕМА) может никогда не случиться.