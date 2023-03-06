В Украине обнаружили два случая кори у детей из одной семьи. Как защититься
В Украине обнаружили два случая заболевания корью среди детей. Об этом сообщает Министерство здравоохранения в телеграм-канале.
"Оба ребенка - из одной семьи, один из них ранее получил первую дозу прививки, второй не был вакцинирован", - говорится в сообщении.
В настоящее время, как отмечают в Минздраве, детям оказывают необходимую медпомощь, тем, кто с ними контактировал, провели ПЦР-исследование для выявления кори, результаты оказались отрицательными.
Корь опасна серьезными осложнениями: пневмонией, отитом, энцефалитом (воспалением мозга) и т.д., а также может привести к инвалидности и смерти.
Инкубационный период кори составляет 6-21 день. Затем проявляются такие симптомы, как высокая температура, головная боль, насморк, сухой кашель, увеличение лимфоузлов, воспаление слизистой глаз (слезотечение, светобоязнь, гнойные выделения), понос и рвота.
Для того чтобы защититься от кори, нужно сделать две дозы вакцины.
"Если вашему ребенку от 6 месяцев, то при наличии эпидемических показаний можно ввести нулевую дозу вакцины, которая не засчитывается как первая доза вакцинации", - добавили в Минздраве.
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