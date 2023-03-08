Американский миллиардер Билл Гейтс в 67 лет впервые стал дедом. Его старшая дочь Дженнифер Гейтс родила первенца.

Первое фото с младенцем Дженнифер и ее муж Наэль Нассар опубликовали в Инстаграм.

В посте с фото сказано: "Посылаем любовь от нашей маленькой семьи".

Дочь поздравила Мелинда Гейтс, написав под публикацией: "Добро пожаловать в мир".

Пол ребенка, его имя и точную дату рождения родители не сообщили.

Дженнифер Гейтс 26 лет, она учится на врача. Со своим мужем, профессиональным наездником из Египта, она познакомилась на скачках. Пара заключила брак в октябре 2021 года. В ноябре прошлого года они объявили, что ждут первенца.

Кроме Дженнифер, у Гейтса есть дочь Фиби (20 лет) и сын Рори (23 года).

В феврале мы сообщали, что основатель Microsoft Гейтс уже на протяжении года встречается с 60-летней вдовой бывшего гендиректора Oracle Марка Херда Полой Херд.

В мае 2021 года стало известно, что супруги Гейтс приняли решение развестись. Их брак продлился 27 лет. По одной из версий, причиной для развода могли стать контакты Била Гейтса с американским финансистом Джеффри Эпштейном, которого обвиняли в секс-торговле.