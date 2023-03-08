IBox банк, у которого вчера Нацбанк отозвал лицензию, обещает восстановить работу терминалов за 2-3 дня.

В компании сообщают, что лицензия была отозвана "у главного банка-партнера".

Тем временем СМИ сообщают, что в офисы закрытого IBox Банка нагрянули силовики для проведения следственных действий. Компанию подозревают в отмывании денег игорного бизнеса.

Ранее "Страна" подробно рассказывала, что случилось с сетью терминалов iBox, почему у банка отобрали лицензию и каким образом он еще может восстановить работу своих терминалов. Эта сеть была популярна среди клиентов Монобанка, потому что позволяла пополнять карту без комиссии.

Нацбанк обвинил банк в неоднократном нарушении правил/требований финансового мониторинга. Регулятор отметил, что на протяжении двух лет применял к Айбокс Банку штрафы, ограничения на отдельные виды операций (дважды), отстранения должностных лиц, письменные предостережения (трижды). Чего достаточно для отзыва лицензии, что сегодня и было сделано.

При этом свои терминалы (до 9 тыс. штук) Айбокс Банк оформил на финансовую компанию, связанную с акционерами. А значит эти терминалы не заберет Фонд гарантирования вкладов физлиц, который будет заниматься ликвидацией банка.

Какое-то время терминалы не будут работать и принимать платежи. Но в будущем могут возобновить работу.