В Испании женщина добилась от бывшего мужа оплаты ее домашнего труда за 25 лет брака.

Об этом пишет Euronews.

Сообщается, что испанский суд обязал мужчину выплатить своей бывшей жене 200 тысяч евро за 25 лет неоплачиваемого домашнего труда.

У супругов было две дочери, и в решении суда говорится, что жена почти все свое время посвящала заботе о семье и работе по дому.

В браке супругов действовал режим раздела имущества, согласно которому все, что зарабатывал каждый из супругов, принадлежало только ему.

В результате жена, не имея доступа к тому, чтобы было приобретено за годы совместной жизни, при разводе осталась ни с чем.

Осознав свое положение, 48-летняя Ивана Мораль обратилась к адвокату. Вместе с ней они подсчитали, что за 25 лет брака при минимальной зарплате Ивана могла бы получить 204 624 евро. Именно такую сумму суд Малаги обязал бывшего мужа выплатить женщине.

Ранее мы писали, что суд Лондона обязал миллиардера выплатить бывшей супруге сразу 68 млн долларов отступных.

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