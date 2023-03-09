Власти Берлина разрешили женщинам купаться топлес в бассейнах. Они говорят, что это шаг к гендерному равенству в общественных местах, потому что одни и те же правила будут применяться ко всем. В 2022 году аналогичное решение приняли и власти другого немецкого города - Геттингена.

Об этом сообщает Tagesspiegel.

Разрешение на купание топлес приняли после того, как в декабре 2022 года 33-летнюю женщину попросили прикрыть грудь в бассейне в Berlin-Kaulsdorf. Когда она отказалась, ее выгнали из бассейна. После чего женщина обратилась с жалобой на дискриминацию в ведомство омбудсмена по земельному антидискриминационному законодательстве.

В этой жалобе она указала, что правила нахождения и купания в бассейнах не содержат каких-либо гендерных требований и предусматривают только "ношение стандартного купального костюма".

После того, как ведомство омбудсмена вмешалось, в общественных бассейнах должно быть разрешено плавание с обнаженной верхней частью тела "для лиц женского пола или лиц с женской грудью".

Это решение устанавливает "равные права для всех жителей Берлина, будь то мужчина, женщина или небинарный человек", а также создает "правовую определенность для персонала бассейнов", заявила глава офиса омбудсмена Дорис Либшер. "Теперь необходимо обеспечить последовательное применение этого постановления и исключить случаи высылки или запрета на посещение бассейна".

В прошлом году несколько городов Германии уже ввели разрешение плавать топлес для всех полов в муниципальных бассейнах - например, Зиген в Северном Рейне-Вестфалии или Гёттинген в Нижней Саксонии. Ганновер, столица Нижней Саксонии, также изменил свои правила купания в конце 2022 года.

Ранее в бассейнах Барселоны женщинам разрешили плавать топлес, потому что так делают мужчины.

Напомним, жительницы Каталонии тоже требовали, чтобы власти разрешили им купаться топлес.