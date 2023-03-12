В США названы "лауреаты" главной кинематографический антипремии "Золотая малина". Среди них - такие известные актеры, как Том Хэнкс и Джаред Лето.

Об этом сообщается на сайте премии.

Худшим актером в этом году стал Джаред Лето за роль в фильме "Морбиус". Худшую мужскую роль второго плана получил Том Хэнкс в ленте "Элвис". Организаторы сказали, что антипремию он получил за свое латексное лицо и смешной акцент.

"Худшую актрису" премия вручила сама себе – в связи с тем, что в этой категории номинировали 12-летнюю Райан Киру Армстронг. После массовых недовольств в сети кандидатуру девушки с номинации сняли и ввели возрастное ограничение - отныне премия номинирует исключительно совершеннолетних.

Худшим фильмом стала биографическая лента о Мэрилин Монро "Блондинка". Она также получила награду за самый плохой сценарий.

Ранее мы писали, что в Лос-Анджелесе (США) состоялась 28-я церемония вручения кинопремии "Выбор критиков" (Critics Choice Movie Awards). Фильм Дэниела Шайнерта и Дэна Квана "Всё везде и сразу" завоевал премию в категории "Лучший фильм года". Кроме того, картина получила награды за лучшую режиссуру, оригинальный сценарий и монтаж.

Также "Страна" рассказывала, какие фильмы соревновались за "Оскар" в прошлом году.