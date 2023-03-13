Международная федерация хоккея может вернуть сборную России на чемпионат мира в 2024 году.

Об этом сообщает российский телеканал "Матч ТВ" со ссылкой на источник, приближенный к руководящим органам IIHF.

Также источник сообщил, что что российских хоккеистов хотят допустить на молодежный чемпионат мира, который стартует 26 декабря 2023 года в шведском Гетеборге.

"Большинство членов IIHF выступает за то, чтобы вернуть Россию на чемпионаты мира уже из бизнес‑соображений. За это выступают даже Канада и США. Против — Чехия, Финляндия, Швеция и прибалтийские страны. При этом, они составляют половину представительства в Совете Международной федерации хоккея. Но если решение по России в мае 2023 года будет приниматься путем голосования всех членов на конгрессе IIHF, то с большой долей вероятности Россию вернут на международные турниры", - сказал собеседник "Матч-ТВ".

Напомним, 28 февраля 2022 года Россию и Беларусь отстранили от хоккейных международных турниров на неопределенный срок.

Также российским хоккеистам не разрешили привезти Кубок Стэнли в Россию.