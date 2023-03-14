Таможня США передала Украине три древних меча и каменный топор, которые обнаружили в посылке из России.

Об этом сообщает в Фейсбуке посольство Украины в США.

С июля по сентябрь 2022 года в рамках программы по контролю за перемещением культурных ценностей, образцов искусства и антиквариата отдел расследований Департамента внутренней безопасности США в Нью-Йорке и Ньюарке (штат Нью-Джерси) задержал несколько грузов с предметами археологии, происхождение которых могло быть с территории Украины. Эти грузы поступали в США с территории РФ без должного документального сопровождения. Всего в США было задержано около 20 грузов с территории Краснодарского края РФ и оккупированных украинских территорий, содержащих археологические предметы.

Учитывая подозрение специалистов Департамента внутренней безопасности США о возможной принадлежности предметов истории Украине, отдел расследований и экспертиз Департамента провел ряд экспертиз, результаты которых указывали на то, что подозрения об украинском происхождении археологических предметов обоснованы.

Для подтверждения результатов собственных экспертиз американская сторона обратилась в Министерство культуры и информационной политики Украины, представители которого подтвердили, что вещи имеют украинское происхождение. Среди них мечи-акинаки скифской культуры VI-V в до н.э. (ареал распространения – лесостепная, степная часть Украины и Крым), кремневый шлифованный топор III тыс. до н.э., который относится к культуре шаровидных амфор (ареал распространения Северо-Западная Украина), половецкие сабли времен древнерусского государства ХІ-ХІІ столетия и многие другие.

Проведенные мероприятия позволили решить вопрос о репатриации в Украину указанных предметов. Расследование по другим предметам культуры и археологии продолжается.

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