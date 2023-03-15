Легендарная рок-группа Metallica, которая собрала для Украины миллион долларов, купила завод по производству виниловых пластинок в штате Вирджиния. Завод Furnace Record Pressing расположен в городе Александрия. Сумма сделки не разглашается.

Об этом пишет Billboard.

Журналисты сообщают, что свои пластинки Metallica последние лет 10 печатала именно на этом заводе. Только в прошлом году она продала около миллиона пластинок. А в апреле у группы выходит новый альбом.

Вероятно, музыканты решили дополнительно увеличить свои доходы от грядущего релиза.

Вопреки распространённому мнению, что виниловые пластинки уже никто не использует, их продаются миллионы.

При этом в 2022 году продажи виниловых пластинок даже превысили продажи компакт-дисков. В мире было продано 41,3 млн пластинок против 33,4 млн компакт-дисков. В денежном выражении разрыв ещё сильнее: 1,2 млрд долларов против 482,6 млн долларов.

Напомним, на концерте Metallica в Бразилии фанатка родила сына под песню "Появляется Песочный человек".

Также сообщалось, что несколько лет назад группа Metallica отменила концерты, потому что фронтмен Джеймс Хетфилд попал в наркоклинику.