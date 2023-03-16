Французский бульдог впервые стал самой популярной породой собак в США, потеснив лабрадора-ретривера, который удерживал лидерство три десятка лет.

Об этом сообщает Американский кинологический клуб.

В организации заявили, что в последние годы популярность французского бульдога резко возросла.

Собаки были 14-й по популярности породой в 2012 году, но поднялись на 2-е место в рейтинге Американского клуба собаководства за 2021 год.

Популярность французского бульдога, который как порода был зарегистрирован клубом еще в 1898 году, кинологи объясняют малыми размерами и спокойным нравом – качествами, которые востребованы в городских квартирах и небольших домах.

"Французские бульдоги игривы, приспосабливаемы, преданны и общительны", - заявила в своём пресс-релизе исполнительный секретарь Американского клуба собаководства Джина ДиНардо.

Топ-5 популярности пород собак в США за 2022 год выглядит так:

французские бульдоги;

лабрадоры-ретриверы;

золотистые ретриверы;

немецкие овчарки;

пудели.

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