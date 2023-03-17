В Одессе преступники находили людей, отправляли их во Францию, заставляли там получать статус беженца, а выплаты присваивали себе.

Об этом сообщает в Фейсбуке Нацполиция Одесской области.

Сотрудники управления миграционной полиции в Одесской области вышли на след организованной преступной группы в 2021 году.

Полицейские установили, что злоумышленники в период с января 2019 по апрель 2021 года в разных городах Одесской области разыскивали людей в уязвимом состоянии, которые по стечению тяжелых жизненных обстоятельств не могли в полной мере осознавать свои действия. Сообщники предлагали таким гражданам деньги за поездку во Францию, не раскрывая, что именно им необходимо будет делать за предоставленные средства.

В дальнейшем правонарушители, используя подневольное состояние потерпевших, которые не могли самостоятельно уехать из чужой страны, потому что не владели языком и не имели денег, доставляли их в город Мелен, где заставляли под вымышленной легендой просить статус беженцев и ежемесячную денежную помощь, которую отбирали.

В общей сложности с одного завербованного человека правонарушители получали около тысячи евро чистой прибыли. А через полтора года противоправной деятельности они вывезли из Одесской области за границу и провернули махинации с сотнями граждан.

Для задержания членов преступной группировки правоохранители Украины и Франции провели совместную операцию. В Украине были разоблачены 16 человек. Им на основании собранных доказательств предъявлены обвинения в вербовке и перемещении граждан с целью эксплуатации в Республику Франция, совершенных организованной группой – по ч. 2 и ч. 3 ст. 149 Уголовного кодекса. Согласно украинскому законодательству, злоумышленникам грозит лишение свободы на срок от восьми до пятнадцати лет с конфискацией имущества или без нее. Обвинительный акт уже направлен в суд.

Еще 9 граждан Украины были задержаны на территории Франции. Их тамошние правоохранительные органы тоже привлекли к уголовной ответственности по подозрению в организации мошеннической схемы получения бюджетных денежных средств страны путем фиктивного оформления статуса беженцев.

Напомним, о масштабной схеме по вывозу людей во Францию под видом беженцев "Страна" писала еще в 2021 году. Этот механизм работал с 2016 года.

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