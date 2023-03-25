"Стране" стали известны подробности убийства в Вышгороде женщиной своего бывшего парня с помощью яда, подсыпанного в бутылку рома.

Этот мужчина умер, а четверо едва не погибли после того, как выпили алкоголь, полученный как подарок на День святого Валентина.

Это по-средневековому жуткое преступление, связанное с рассылкой смертельного яда и отравлениями людей, было совершено в Киевской области в середине февраля этого года. Но подробности стали известны только сейчас, когда подозреваемую женщину задержала полиция, а Иванковский районный суд 18 марта поместил ее под стражу на 60 суток в СИЗО.

Пока ей вменяют только ч.1 ст.115 УК Украины - Умышленное убийство и потолок наказания - 15 лет лишения свободы.

Хотя как утверждает начальник полиции Киевской области Андрей Небытов, жертв несколько и в конечном итоге дело могут переквалифицировать на ч.2 ст.115 УК Украины, что предусматривает наказание вплоть до пожизненного.

К слову, видео с описанием преступления, которое Небытов выставил на своем официальном канале называется "Травила возлюбленных как крыс".

Как мы узнали из собственных источников в полиции Киевской области, преступный план устранения бывших возлюбленных хладнокровно разработала и воплотила в жизнь ничем не приметная жительница Иванкова Киевской области по имени Леся, работающая с 2018 года в столичной фирме, торгующей компьютерной техникой.

Первой жертвой своей мести она избрала бывшего парня из родного Иванкова, с которым встречалась около 20 лет назад (когда ей было 15 лет, а ему 18) и даже забеременела от него. Однако он с ней расстался, а она сделала аборт. В последствии детей она так и не заимела, что возможно и стало мотивом для мести. Хотя родные парня утверждают, что сама Леся из-за того, что поступила на учебу в Киев, не захотела ребенка и аборт был ее идеей.

Пока следствие еще устанавливает, где именно отравительница раздобыла высокотоксичный таллий. Однако на сегодняшний день известно, что она до 13 февраля купила бутылку рома "Oakhert Spised" емкостью поллитра и подмешала туда частицы ядовитого вещества таллий, закупорив напиток, чтоб не было видно следов вскрытия.

Затем 13 февраля, накануне Дня влюбленных, со специально купленного номера отправила бывшему парню сообщение, что он якобы выиграл приз в виде алкогольных напитков и сладостей, которые будут отправлены ему "Новой почтой" в Иванков. Парень сначала принял это сообщение за спам или чей-то неудачный розыгрыш, однако со службы доставки действительно пришла смс о посылке.

19 февраля он сходил на почту и забрал там поллитровку рома "Oakheart", отправленную на его имя незнакомым ему адресатом.

21 февраля мужчина решил попробовать напиток и сам употребил несколько рюмок. После этого ему резко стало плохо, на следующий день он был госпитализирован в Иванковскую ЦРЛ, откуда из-за ухудшения состояния его перевели в Киевскую областную больницу.

После анализов в организме нашли соли тяжелых металлов и врачи обратились в полицию, однако изначально расследование начали по ч.4 ст. 321 УК Украины "Пересылка ядовитых или сильнодействующих веществ группой лиц".

Через несколько дней мужчина скончался, но официальную причину смерти паталогоанатом указал "Ишемическую болезнь сердца".

Как рассказала полиции гражданская жена умершего, она работает медицинским работником и сразу поняла, что все началось с алкоголя в посылке. Когда муж получил "приз" в отделении "Новой Почты" в пгт. Иванков, в ней была бутылка алкогольного напитка и конфеты. Супруг употребил алкоголь, после чего его состояние самочувствия ухудшалось, с каждым днем ему становилось все хуже.

Мужчина не мог самостоятельно ходить, она возила его на инвалидной коляске, всячески пыталась бороться за его жизнь, отвезла в больницу, ухаживала, однако он умер в тяжелых муках. Она добровольно предоставила полицейским мобильный телефон умершего, по которому и начали раскручивать его последние контакты.

Когда кровь умершего отправили на токсикологическую экспертизу все встало на свои места и был получен однозначный вывод об отравлении. В организме была огромная концентрация таллия – в крови 1,00 мг/кг; в моче – 2,6 мг/кг.

После смерти мужчины из Иванкова уголовное производство переквалифицировали на ч.1 ст.115 УК Украины "Умышленное убийство" и начали поиски отравителей. Комплекс негласных следственных действий, анализы телефонных соединений и видеозаписей с камер наблюдения в Иванкове дали результат. Было получено изображение девушки, несущей посылку для передачи курьеру (сама она на почту не ходила, чтобы не светиться). Позже удалось "офизичить" изображение, а мать умершего признала в ней бывшую любовь своего сына, с которой он расстался много лет назад.

Кроме этого эпизода была еще одна посылка с отравленным таллием алкоголем, предназначенная для другого несостоявшегося возлюбленного из Фастовского района. За что ему мстила Леся, сейчас выясняет следствие.

По словам Небытова, посылок ему было две. Первый раз пришла бутылка водки, после употребления которой мужчине стало плохо, но он не умер. Небытов предполагает, что концентрация отравы в ней была небольшая.

В январе пришла новая посылка - с ромом. На этот раз алкоголь попал к жене этого мужчины. Она его выпила вместе с тремя подругами. После чего им стало плохо. У них выпали волосы и сейчас серьезные проблемы со здоровьем. Все четверо лечатся и проходят реабилитацию. У них также диагностировано отравление таллием.

Когда полиция уже вышла на след подозреваемой в середине марта, она резко сьехала с постоянного места жительства и пряталась у друзей на квартире в Вышгородском районе. Следователи даже получили определение суда с разрешением на ее задержание. Во время обыска в ее квартире нашли жидкости, похожие на отравляющие вещества и еще злополучный ром "Oakheart". Все изъятое направили на экспертизу. Оперативники устанавливают, кто помог "Иванковской Медичи" раздобыть таллий и ищут возможных подельников.

Сама отравительница никаких показаний не дает и даже во время избрания меры пресечения в суде не проронила ни слова, сославшись на 63-ю статью Конституции, позволяющую не свидетельствовать против себя. Только адвокат пытался оправдать ее, мол она не виновата, по работе характеризуется позитивно, а доказательства дескать собраны с нарушениями, но следственный судья не поверил в ее непричастность.

История этой отравительницы сразу же напомнила многим резонансное киевское дело конца 80-х годов, когда посудомойка из столовой школы №16 на то время Минского района Киева Тамара Иванютина (в девичестве Масленко) травила всех недругов раствором Клеричи-таллием, который ей передавали родственники-геологи для травли крыс.

Как писал бывший замгенпрокурора Алексей Баганец в своих мемуарах, делом отравителей-семьи Масленко он занимался в 1987 году, будучи следователем по особо важным делам прокуратуры УССР. Тогда в этой школе неожиданно умерли двое учеников, парторг, диетсестра, многие пережили сильное отравление. Когда начали раскручивать дело, пришлось проводить эксгумации и делать сложные токсикологические экспертизы. Так вышли на отравления таллием, а затем по цепочке допросов и на Тамару Иванютину.

В ходе следствия выяснилось, что травила она людей по разным причинам: своих мужей и их родню, чтоб завладеть их имуществом (преимущественно домами и квартирами), коллег и детей в школе, чтоб не мешали ей воровать продукты из столовой.

Ее родители также отравили не одного человека и это смертельное "искусство" Тамара Масленко-Иванютина переняла от них. По мемуарам Баганца даже сам прокурор республики Петр Осипенко не верил в судебную перспективу этого дела, так как отравители - семья Масленко-родители и дочери - действовали очень скрытно.

Но в Киевском городском суде все таки удалось доказать вину Тамары Иванютиной, ее сестры - Нины Мацеборы и их родителей - Марии и Антона Масленко в совершении 12 убийств и 15 покушений на убийства. Процесс был открытым и горожане вспоминают, что желающих посмотреть на отравителей было так много, что они не помещались в зале суда и дежурили на улице. Тамару приговорили к расстрелу, который привели в исполнение в 1990 году в Лукьяновском изоляторе в Киеве. Сестра Нина получила 14 лет тюрьмы, мать Мария - 12 лет, отец Антон - 11.