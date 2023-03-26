Жительнице Киевской области, которая травила своих бывших возлюбленных с помощью яда, подсыпанного в бутылку с алкоголем, объявлено подозрение. Ей избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Кроме того, правоохранители призывают граждан сообщать о похожих случаях.

Об этом пишет в Telegram пресс-служба Киевской областной прокуратуры.

"При процессуальном руководстве прокуроров Вышгородской окружной прокуратуры сообщено о подозрении женщине по факту умышленного убийства (ч. 1 ст. 115 УК Украины)", - говорится в сообщении.

В прокуратуре добавили, что на сегодняшний день следствию известно еще одно аналогичное отравление. Пострадавшие попали в больницу.

Напомним, в Вышгороде Киевской области полиция задержала женщину, которая, как подозревается, отравила таллием мужчину. Она была с ним в отношениях 20 лет назад.

Сообщалось, что один человек умер, пятеро едва не погибли после того, как выпили бутылку рома, которую получили как подарок на День святого Валентина или День Влюбленных.

Ранее мы писали, что в Житомирской области школьник накормил одноклассников бытовой химией. Отравились 11 детей.