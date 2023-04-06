В Мелитополе ночью с 5 на 6 апреля слышали взрывы. Мэр Мелитополя Иван Федоров сообщил о взрыве базы противника в районе захваченного аэродрома.

Об этом он написал в телеграм-канале.

Одновременно с тем назначенные РФ "власти" удары не подтверждают. Они объясняют громкие звуки работой ПВО. Также там сообщают, что были перехвачены все шесть ракет из Himars, выпущенных в сторону Мелитополя.

Напомним, в начале апреля в Мелитополе сообщали о прилетах, а мэр города подтвердил удары ВСУ по локомотивному депо.

Война в Украине продолжается уже 407-й день. Мы следим за новостями 6 апреля в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 406-го дня войны. Генштаб сообщал о боях в Бахмуте и за соседнюю Богдановку. Зеленский во время встречи с Дудой в Польше дал понять, что командование ВСУ может дать приказ на вывод украинских войск из Бахмута в случае угрозы его окружения. Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что Украина сможет вернуть Крым за 5-7 месяцев. А министр обороны Алексей Резников сказал, что вся война может закончиться в этом году, при этом Украина не пойдет на переговоры с Путиным.

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Олеся Медведева в своем блоге рассказывает, как РФ хочет увеличить армию для войны в Украине.