Мэр Мелитополя Иван Федоров назвал имя "полицейского", который пострадал утром 23 марта в результате взрыва в оккупированном городе.

Об этом Федоров написал в своем телеграм-канале.

Его зовут Сергей Сковирко. Сообщается, что мужчина согласился работать "полицейским" при РФ.

Мэр Федоров подтверждает, что мужчина оказался в больнице. Ранее сообщалось, что в результате работы взрывного устройства он получил травму ноги.

Напомним, 14 марта в Мелитополе был взорван в своем автомобиле местный бизнесмен Иван Ткач. Он был назначен россиянами руководить транспортом в городе. Российские "власти" заявили, что подрыв был осуществлен с помощью самодельного взрывного устройства.

Также сообщалось, что в Бердянске пытались взорвать "главу администрации Бердянского района".

Тем временем война в Украине продолжается уже 393-й день. Мы следим за новостями 23 марта в своем онлайне.

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