Мелитопольский мэр Иван Федоров заявил о взрывах в Мелитополе в районе подстанции локомотивного депо.

По его словам, в северных и западных районах города, а также в Семеновке, Тамбовце и некоторых других окрестных селах исчез свет.

Попадания в объекты депо подтвердили и назначенные Россией "власти" Мелитополя.

Напомним, мэр Мелитополя назвал имя "полицейского", пострадавшего 23 марта в результате взрыва.

Также в центре оккупированного Мелитополя прогремел взрыв 14 марта. В Мелитополе сообщили о гибели предпринимателя, чей автомобиль взорвали.

Позже стало известно, что взорванный в Мелитополе автомобиль может принадлежать владельцу местной транспортной компании.

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