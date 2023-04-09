Гиперзвуковой самолет, который сможет летать в пять раз быстрее самых скоростных нынешних аналогов, презентовали в Швейцарии.

Как рассказывает Bild, разработал этот аппарат стартап Destinus. Этот летательный аппарат не только быстрее существующих аналогов, но и гораздо чище, так как использует в качестве топлива водород.

Сейчас полет из Франкфурта-на-Майне в Сидней занимает более 20 часов. Новый самолет совершит его всего за 4 часа 15 минут.

Он должен подниматься в стратосферу на высоту до 50 км над землей. Там он сможет развивать скорость в 5-6 раз больше скорости звука, то есть до 6-7 тыс. км/ч.

Пока неясно, когда он станет доступен и сколько пассажиров сможет взять на борт.

Ранее стало известно, что космическая компания миллиардера Брэнсона Virgin Orbit объявила о банкротстве.

Глава Virgin Orbit Дэн Харт сказал, что хотя компания "предприняла большие усилия", чтобы решить проблему с финансами и заручиться новыми источниками финансирования, в итоге ей все же пришлось объявить о банкротстве.

Также появилось видео ракеты Starship, которую компания Илона Маска SpaceX хочет запустить 10 апреля.