"Укрпочта" запустит первую украинскую NFT-марку. Рада поддержала законопроект
Верховная Рада проголосовала за выпуск Укрпочтой цифровой NFT-марки. Законопроект поддержали за основу 283 депутата.
О намерении создать NFT-марку Укрпочта сообщала еще в августе. Тогда планировалось найти партнера, который организует их выпуск и продажу.
Первой украинской NFT-маркой станет первая марка, выпущенная в условиях военного положения, "Русский военный корабль".
Вырученные деньги от продажи отправят ВСУ.
В дальнейшем "Укрпочта" планирует продолжать выпускать марки в NFT-формате.
NFT, или невзаимозаменяемый токен (Non-fungible token) – это уникальный вид актива или товара в цифровом виде. Файл, удостоверяющий право собственности на определенный товар, существующий исключительно в Интернете.
Напомним, украинцы с помощью опроса в "Дие" выбрали лучшую военную марку прошлого года. Ею стала марка с фразой про "русский военный корабль". За эту марку проголосовали около 198 тысяч украинцев. Из них – более 192 тысяч в "Дие" и 5 135 в соцсетях "Укрпочты". Второе место занял почтовый блок - "Свободные. Несокрушимые. Непобедимые" к годовщине независимости. Он набрал более 123 тысяч голосов. Третье место заняла почтовая марка "Добрый вечер, мы из Украины".
Ранее "Укрпочта" выпустила марку, посвященную годовщине освобождения Бучи, Ирпеня и Гостомеля.