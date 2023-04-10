Верховная Рада проголосовала за выпуск Укрпочтой цифровой NFT-марки. Законопроект поддержали за основу 283 депутата.

О намерении создать NFT-марку Укрпочта сообщала еще в августе. Тогда планировалось найти партнера, который организует их выпуск и продажу.

Первой украинской NFT-маркой станет первая марка, выпущенная в условиях военного положения, "Русский военный корабль".

Вырученные деньги от продажи отправят ВСУ.

В дальнейшем "Укрпочта" планирует продолжать выпускать марки в NFT-формате.

NFT, или невзаимозаменяемый токен (Non-fungible token) – это уникальный вид актива или товара в цифровом виде. Файл, удостоверяющий право собственности на определенный товар, существующий исключительно в Интернете.