Под Екатеринбургом около 21:00 11 апреля упал неопознанный объект, внешне похожий на большой метеорит.

Видео падения опубликовали местные телеграм-каналы.

На кадрах видно, как объект в небе несётся к земле с огромной скоростью. Вполне вероятно, что неизвестный объект отклонился от изначального направления во время метеорного потока, часто начинающегося в середине апреля.

Поначалу пользователи писали, что видео снято в Екатеринбурге, но затем некоторые узнали мелькнувший Дом культуры Богдановича - города в Свердловской области.

Официальной информации о произошедшем пока не поступало.

Ранее мы публиковали видео падения яркого объекта в ночном небе над Россией. Объект наблюдали жители Ижевска, Перми, Уфы, Чебоксар, Казани и Йошкар-Олы. Светящийся шар, который осзарил ночное небо, быстро исчез из поля зрения.

Мы также рассказывали, как на одну из видеокамер во французских Каннах попало падение крупного метеорита.