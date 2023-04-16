Украинская певица Камалия 13 марта заявила, что они с мужем-миллиардером Мохаммадом Захуром расходятся после 20 лет брака.

"Мы знаем, что не этого ждал от нас украинский народ. Это не то будущее, которое мы себе представляли. С тяжелым сердцем мы продвигаемся вперед порознь", – написала тогда артистка в Facebook.

Этому предшествовали жалобы звезды на падчерицу. В одной из светских программ она пролила свет на происходящее.

Оказывается, у Захура есть взрослая дочь Татьяна от предыдущих отношений и сын Арман (на фото). Девушка живет и учится в Англии. В феврале 2022 после полномасштабного вторжения РФ именно в ее дом в Лондоне Камалия вынуждена была переехать с мужем и детьми. Но там Камалии были не рады.

Как рассказала знаменитость, все время возникали конфликты с родственницей из-за войны в Украине, так как мама дочери миллиардера - из России.

Но больше всего певицу расстроило то, что ее супруг выбрал сторону своей дочери.

"Это очень обидно", - сказала Камалия.

Из-за постоянных скандалов ей пришлось покинуть Великобританию и оставить там детей. Сама она сейчас живет под Киевом вместе с матерью.

Однако на Пасху появился намек на воссоединение семьи.

Певица выставила семейное фото с пасками и подписала его так:

"Свет всегда побеждает тьму! Правда всегда побеждает ложь! Христос воскрес! Воистину воскрес!".

Стоить отметить, что бизнесмен не прекращал регулярно посещать концерты жены и всячески ее поддерживать на публике. Поэтому можно предположить, что пара примирилась.

Напомним, они познакомились в 2003 году. Камалия уже была известной украинской певицей, а Мохаммед - британским бизнесменом пакистанского происхождения, которому принадлежал Донецкий металлургический завод.



Затем у него появился кино-бизнес в Украине, он стал издателем газеты и соучредителем музыкальной премии, занимался благотворительностью.