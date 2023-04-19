Глава МВД Турции Сулейман Сойлу выдал гневную тираду в отношении Европы и США. По его мнению, весь мир ненавидит Вашингтон, а Европа является "пешкой Америки".

Об этом он заявил на встрече с молодежью в Стамбуле.

"Не существует такого понятия, как Европа, не надо об этом думать. Есть Америка. Европа - это мул в конвое Америки. В ней нет ничего особенного. Европа не может вынести рациональное суждение от своего имени. Америка теряет свою репутацию. Весь мир ненавидит Америку. Европа является пешкой Америки в Африке. Все африканские государства ненавидят государства, которые их эксплуатируют, включая Францию. Дорогие друзья, я хочу сказать вам, что игра изменилась. Самая большая задача Турции - это достижение ее полной независимости. Турция решает эту проблему вместе с Тайипом Эрдоганом", - сказал Сойлу.

Напомним, в начале апреля Эрдоган отказал послу США в аудиенции после его встречи с оппозицией.

Также Эрдоган заявлял, что не позволит странам Запада втянуть Турцию в войну против России.

В то же время, по данным The Wall Street Journal, Турция поставляла американскую электронику и запчасти для армии России вопреки санкциям США.