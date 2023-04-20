В Украине в оборот вводят 500-гривневые банкноты с подписью главы Нацбанка Андрея Пышного. Этими банкнотами будут заменять старые, изношенные купюры.

Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

Банкноты будут в обороте с 25 апреля вместе с другими банкнотами этого номинала предыдущих лет выпуска. Все физические и юридические лица обязаны их принимать без каких-либо ограничений на всей территории Украины.

Напомним, Пышный подписал свои первые банкноты 15 декабря прошлого года. Это были 100-гривневые купюры.

Ранее сообщалось, что НБУ выпустил банкноту к годовщине вторжения с рисунком, похожим на фото американских пехотинцев с Иводзимы. Памятная банкнота имеет серию ВС с номерами 0000001-0300000. Ее тираж ограничен, составляет 300 тысяч штук.

Также мы писали, что Нацбанк Украины ввел в обращение памятную банкноту 500 гривен. У нее важное отличие от других банкнот того же номинала - на ее лицевой стороне нанесена символика к празднованию 300-летия Сковороды.

Кроме того, сообщалось, что регулятор начал изымать из обращения старые банкноты номиналом до 100 гривен. Там также напомнили, что банкноты номиналом 5 и 10 гривен заменят монетами, а банкноты 20 и 100 гривен – банкнотами нового поколения.