Украина может "потерять контроль над небом" из-за нехватки систем ПВО и боеприпасов к ним.

О этом пишет британская газета The Times.

"Теперь, когда русские знают, что у нас заканчиваются боеприпасы, они становятся смелее. С каждым днем прибывает все больше и больше вертолетов и самолетов, и они начинают понимать, что мы не можем их остановить", - цитирует газета солдат ВСУ.

Издание отмечает "растущий успех России в постановке помех для украинских беспилотников", которые в основном китайского производства. Это "породило предположения, что Пекин помогает им (россиянам - Ред.) в этом".

Также ощущается нехватка переносных ракетных комплексов. Военный с позывным "Голливуд" заявил, что "Стингеры" - их единственная система ПВО. Но российские самолеты сегодня оснащены новой технологией, которая блокирует тепловую систему наведения "Стингера".

Упоминаются и высокие потери в Бахмуте.

"Самая большая проблема в нашей роте в том, что нам нужно больше людей", - сказал командир подразделения, чья численность сократилась из-за ранений, плохого самочувствия и смертельных исходов.

Ранее сообщалось, что Соединенные Штаты считают приоритетом военных поставок Украине на текущем этапе системы противовоздушной обороны.

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