Совфед РФ одобрил законопроект, которым вводятся особые требования для украинцев, получивших российское гражданство. Документ еще должен подписать президент РФ.

Отметим, что под критерий приобретенного гражданства подпадают в основном те украинцы, кто получил российский паспорт после аннексии РФ части регионов Украины.

По нему "бывших" украинцев могут лишить гражданства РФ в случае реализации ими прав гражданина Украины. Например, российское законодательство предписывает требование воздержаться "от получения и использования паспорта гражданина Украины и иных документов, удостоверяющих гражданство Украины или содержащих указание на гражданство Украины, за исключением случаев, когда указанные действия совершаются в целях прекращения гражданства Украины, а также в иных, при необходимости, предусмотренных президентом РФ случаях", - говорится в проекте закона.

Если МВД РФ выявляет такой факт, то паспорт России смогут отобрать следующим способом:

"Составляется заключение, сведения о котором направляются в органы ФСБ и гражданину, в отношении которого оно вынесено. При этом со дня вынесения указанного заключения заявление этого гражданина о нежелании состоять в гражданстве Украины считается недействительным, а сам гражданин – имеющим гражданство Украины", - говорится в документе.

Отмечается, что паспорт России выдается украинцам на основании в том числе "заявления о нежелании состоять в гражданстве Украины (при этом не требуется, чтобы украинец из своего гражданства официально вышел)".

И, если это заявление аннулируется, то за ним отменяется и российской гражданство.

Важно, что происходит это без решения суда, а только постановлением МВД. При этом обжаловать это постановление в суде, как пишет "Новая газета", возможно.

Отметим, что ранее многие жители Крыма и "ЛДНР", получив российское гражданство, оставляли у себя паспорта Украины, а некоторые ещё дополнительно получали и биометрический загранпаспорт, чтоб ездить без виз в ЕС.

Подробнее об этом законопроекте мы рассказывали ранее.

До этого в РФ приняли в первом чтении поправки Путина к законопроекту о гражданстве. Согласно поправкам, в России намерены лишать гражданства тех, кто совершил действия, "создающие угрозу безопасности страны".

Также мы писали, как в России предлагают лишать гражданства за сдачу в плен и уклонение от воинской службы.