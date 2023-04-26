В России приняли законопроект о лишении "бывших" украинцев гражданства РФ
Совфед РФ одобрил законопроект, которым вводятся особые требования для украинцев, получивших российское гражданство. Документ еще должен подписать президент РФ.
Отметим, что под критерий приобретенного гражданства подпадают в основном те украинцы, кто получил российский паспорт после аннексии РФ части регионов Украины.
По нему "бывших" украинцев могут лишить гражданства РФ в случае реализации ими прав гражданина Украины. Например, российское законодательство предписывает требование воздержаться "от получения и использования паспорта гражданина Украины и иных документов, удостоверяющих гражданство Украины или содержащих указание на гражданство Украины, за исключением случаев, когда указанные действия совершаются в целях прекращения гражданства Украины, а также в иных, при необходимости, предусмотренных президентом РФ случаях", - говорится в проекте закона.
Если МВД РФ выявляет такой факт, то паспорт России смогут отобрать следующим способом:
"Составляется заключение, сведения о котором направляются в органы ФСБ и гражданину, в отношении которого оно вынесено. При этом со дня вынесения указанного заключения заявление этого гражданина о нежелании состоять в гражданстве Украины считается недействительным, а сам гражданин – имеющим гражданство Украины", - говорится в документе.
Отмечается, что паспорт России выдается украинцам на основании в том числе "заявления о нежелании состоять в гражданстве Украины (при этом не требуется, чтобы украинец из своего гражданства официально вышел)".
И, если это заявление аннулируется, то за ним отменяется и российской гражданство.
Важно, что происходит это без решения суда, а только постановлением МВД. При этом обжаловать это постановление в суде, как пишет "Новая газета", возможно.
Отметим, что ранее многие жители Крыма и "ЛДНР", получив российское гражданство, оставляли у себя паспорта Украины, а некоторые ещё дополнительно получали и биометрический загранпаспорт, чтоб ездить без виз в ЕС.
Подробнее об этом законопроекте мы рассказывали ранее.
До этого в РФ приняли в первом чтении поправки Путина к законопроекту о гражданстве. Согласно поправкам, в России намерены лишать гражданства тех, кто совершил действия, "создающие угрозу безопасности страны".
Также мы писали, как в России предлагают лишать гражданства за сдачу в плен и уклонение от воинской службы.