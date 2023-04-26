Появилась реакция Вашингтона на сегодняшний разговор президента Украины Владимира Зеленского с лидером Китая Си Цзиньпином. В Белом доме заявили, что приветствуют такие переговоры, но пока не ясно, дадут ли они импульс миру.

Об этом заявил координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Джон Кирби.

"Мы приветствуем известие о том, что состоялся телефонный разговор между президентом Си и Зеленским. Это хорошо. Но приведет ли он к какому-то значимому движению к миру, плану или предложению, я не думаю, что мы сейчас это знаем", — заявил он.

Он также добавил, что Вашингтон не был в курсе о планах такого разговора.

В России, напомним, отреагировали на разговор, обвинив Запад и Украину в "заматывании" мирных инициатив.

Пекин после созвона заявил о намерении отправить в Украину и другие вовлеченные в конфликт страны специальную делегацию во главе с бывшим послом КНР в РФ Ли Хуэем.

А Зеленский назначил нового посла в Китае. Им стал экс-министр стратегических отраслей промышленности Украины и экс-глава Государственной таможенной службы Павел Рябикин.

Тем временем война в Украине продолжается уже 427-й день. Мы следим за новостями 26 апреля в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 426-го дня войны. Продолжаются тяжелые бои за Бахмут. Рядом с ним россияне пытались атаковать Новомарково и Хромово. На Авдеевском направлении - бои у населенных пунктов Новокалиново, Степное, Северное и Первомайское. Также отражены атаки у Марьинки и вблизи Новомихайловки. С фронта поступают видео из Угледара, где много поврежденных обстрелами многоэтажек. Судя по всему, часть этих повреждений - следствие применения авиабомб.

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