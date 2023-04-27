Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что на летнем саммите в Вильнюсе одной из главных тем будет разработка многолетней программы для Украины.

Об этом он сообщил на брифинге 27 апреля.

Столтенберг заявил, что на саммите страны НАТО планируют активизировать для Украины многолетнюю программу поддержки, которая поможет украинской армии перейти из советского к "натовскому" типу вооружения.

"Мы четко дали понять, что будем продолжать поддерживать, мы будем поддерживать Украину столько, сколько потребуется. Я также ожидаю, что на Вильнюсском саммите члены альянса согласуют многолетнюю программу. Мы будем работать над тем, как помочь Украине перейти от советских стандартов, доктрин оборудования к стандартам и доктринам НАТО, а также обеспечить полную взаимосовместимость с НАТО", - сказал генсек НАТО.

По его словам, на ближайшем саммите обсудят усиление обороны стран-участников НАТО. В частности, нужно увеличить бюджеты на оборону.

Саммит стран НАТО пройдет в Вильнюсе (столице Литвы) 11-12 июля.

Напомним, глава МИД Дмитрий Кулеба призвал определить "график вступления" Украины в НАТО на саммите в Вильнюсе.

А президент Украины Владимир Зеленский надеется на то, что Украина на саммите НАТО уже летом этого года получит "политическое приглашение" в альянс.