ВСУ продолжают удерживать Бахмут. Фото: Facebook/UALandForces

Сухопутные войска Вооруженных сил Украины публикуют фото позиций 93-й бригады ВСУ "Холодный Яр" в Бахмуте.

Соответствующие кадры появились в воскресенье, 30 апреля на странице Сухопутных войск ВСУ в Facebook.

По данным украинских военных Telegram-каналов, бригада воюет в юго-западных районах города.

"Некоторые позиции уже изменены, но враг все равно в течение девяти месяцев боев так и не смог захватить город полностью", - говорится в сообщении Сухопутных войск ВСУ.

ВСУ удерживают Бахмут

ВСУ удерживают Бахмут

ВСУ удерживают Бахмут

ВСУ удерживают Бахмут

ВСУ удерживают Бахмут

ВСУ удерживают Бахмут

ВСУ удерживают Бахмут

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