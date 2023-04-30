Сухопутные войска Вооруженных сил Украины публикуют фото позиций 93-й бригады ВСУ "Холодный Яр" в Бахмуте.

Соответствующие кадры появились в воскресенье, 30 апреля на странице Сухопутных войск ВСУ в Facebook.

По данным украинских военных Telegram-каналов, бригада воюет в юго-западных районах города.

"Некоторые позиции уже изменены, но враг все равно в течение девяти месяцев боев так и не смог захватить город полностью", - говорится в сообщении Сухопутных войск ВСУ.

Ранее мы писали, что спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый заявил, что "дорога жизни" в Бахмут остается под контролем Украины, и россияне далеки до ее захвата.

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