В Сети появилось видео момента взрыва известного дома с муралом в Бахмуте Донецкой области.

Соответствующие кадры публикуют Telegram-каналы.

На видео можно заметить, что после мощного взрыва происходит обрушение дома.

Напомним, что дом с муралом располагался на юго-западе Бахмута, в районе "Самолета".

Известно, что в последнее время россияне резко нарастили интенсивность ударов управляемыми авиабомбами по многоэтажным домам в прифронтовых городах.

Ранее мы публиковали видео из района Бахмута "Самолет". На кадрах можно заметить, что в этой части города фактически не осталось неповрежденных домов, а некоторые многоэтажки полностью разрушены.

Сам же самолёт-памятник МиГ-17, установленный на юго-западе города, был взорван в марте. На его фоне часто фотографировались приезжие. Этот район активно штурмовали российские войска.

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