В понедельник, 1 мая, Генштаб ВСУ обнародовал сводку о ситуации на фронте.

Главное из нее:

1. За прошедшие сутки РФ нанесла 5 ракетных ударов по городам Краматорск, Константиновка и Павлоград. Кроме того, враг нанес 27 авиационных ударов и совершил 45 обстрелов из РСЗО по позициям ВСУ и населенным пунктам.

2. Основные усилия РФ сосредоточила на наступлении на Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. ВСУ за прошедшие сутки отразили более 36 атак на указанных участках фронта.

3. В эпицентре боевых действий остаются Бахмут и Марьинка. ВСУ удерживают там оборону.

4. Противник пытается пополнить свои потери за счет заключенных. Недавно около 400 таких лиц, завербованных ЧВК "Вагнер", прибыли в один из полевых лагерей оккупантов в Бердянском районе Запорожской области. Подобное пополнение ожидается в районе Луганска.

5. Так называемым "руководством" Луганской области прорабатывается вопрос об отчуждении недвижимого имущества граждан Украины, оставивших временно захваченные территории области.

Война в Украине продолжается уже 432-й день. Мы следим за новостями 1 мая в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 431-го дня войны. Идут бои внутри Бахмута, рядом с городом были атаки на Ивановское и Предтечино. К западу от Донецка противник атаковал Авдеевку, Первомайское, Марьинку и Новомихайловку. В Авдеевке ударом авиаракеты практически уничтожен многоэтажный дом по улице Гагарина. Также старая и центральная части города были подвергнуты обстрелам из РСЗО и танковых орудий. Рухнули два многоэтажных дома.

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