Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко анонсировал нововведения в сервисах покупки и продажи автомобилей в 2023 году.

Об этом он рассказал интервью агентству "Интерфакс-Украина".

По словам Клименко, в июне зарегистрировать машину можно будет непосредственно в салоне, в августе - номера можно будет купить онлайн, а в сентябре - весь процесс купли-продажи автомобиля переведут в цифровой вариант - приложение и портал "Дию".

"Потребуются только продавец-покупатель и два смартфона у них. Устраняем обязательную техническую экспертизу – людям не нужно будет стоять в очередях, давать возможные взятки – техническая экспертиза останется только при первой регистрации автомобиля и по желанию покупателя автомобиля, который захочет проверить техническое состояние авто", - рассказал Клименко.

Автосалоны смогут регистрировать авто у себя уже в июне. "Человек приходит в автосалон, покупает автомобиль и получает там техпаспорт и номерной знак. То есть, в сервисный центр гражданину не нужно будет приезжать", - добавил министр.

Кроме того, по его словам, отменят транзитные номера (в год их выдавали около полтора миллиона).

Ранее сообщалось, что украинцы могут получить в "Дие" справку о несудимости. В МВД рассказали, как это сделать.

Также мы писали, что в "Дие" появится возможность узнавать, кто просматривает ваши личные данные.