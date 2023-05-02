Новая САУ Caеsаr уже находится на боевом дежурстве у ВСУ.

Об этом сообщил в своем телеграм-канале Антон Геращенко.

Модернизированные датчанами боевые машины выполнены на шасси 8 х 8 Tatra 815-7. Это позволяет перевозить до 30 боеприпасов, в отличие от оригинальных французских САУ, которые перевозят только 18 снарядов.

Война в Украине продолжается уже 433-й день. Мы следим за новостями 2 мая в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 432-го дня войны. ВСУ удерживают позиции в Бахмуте и переходят в локальные контратаки, после которых противник покинул некоторые позиции, сообщил генерал Сырский. Противник наносил ракетные удары по Павлограду, Херсонской и Днепропетровской областях. В Ленинградской области подорвали опору линии электропередач, а в Брянской - взорвали железнодорожные пути под грузовым составом с топливом.

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Олеся Медведева в своем блоге анализировала, что ждёт жителей аннексированных территорий после "паспортного" указа Путина.