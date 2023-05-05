Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на первом заседании Национального совета по науке и технологиям 12 апреля заявил, что работу по переходу с кириллицы на латиницу следует продолжать, но только без спешки и "тщательно изучив передовой мировой опыт".

Об этом сообщила пресс-служба президентской резиденции Акорды в своем телеграм-канале.

"Проблема не в механическом переходе с кириллицы на латиницу. Мы допустили здесь уже много грубых ошибок, стремясь как можно скорее решить эту задачу", – сказал президент.

По словам Токаева, надписи на билбордах, сделанные латинскими буквами, – это не казахский язык.

"Прямо скажем, эти тексты чуждые природе нашего языка. Поэтому данную работу следует продолжить под руководством Академии наук. Важно все тщательно взвесить, здесь нельзя спешить", – подчеркнул глава государства.

Президент привел пример со словом "ырымшыл", где присутствуют сразу три буквы "ы", отметив, что, просто перенеся это слово на латиницу, никто не поймет его смысл.

"Если эти три буквы будут писаться как "y", то кто поймет это слово? Поэтому предлагаю нашим ученым тщательно изучить передовой мировой опыт и на его основе принять продуманное решение", – заключил Токаев.

В июне прошлого года Токаев тоже призывал не торопиться с переходом на латиницу. Тогда же глава государства поручил Институту языкознания разработать специальную работу по новой орфографии казахского языка. До этого Токаев поручал министерствам культуры и спорта, образования и науки, информации и общественного развития провести среди населения комплексную информационно-разъяснительную работу по вопросам внедрения нового алфавита с привлечением ученых, экспертов и представителей интеллигенции.

Напомним, в апреле 2017 года первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев поручил начать подготовку к переходу казахского алфавита на латиницу. В октябре 2017 года он подписал указ "О переводе алфавита казахского языка с кириллицы на латинскую графику".

В феврале 2018 года он утвердил новую версию казахского алфавита на основе латинской графики, подписав соответствующий указ.