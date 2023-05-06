В Одессе ребенок выпал из окна квартиры, расположенной на пятом этаже многоэтажного дома. От полученных травм мальчик скончался на месте.

Об этом пишут местные издания.

По данным изданий, когда отец малыша отошел ненадолго в комнату, ребенок с помощью стульчика добрался до подоконника, облокотился на москитную сетку и выпал.

Напомним, недавно в Одессе из окна многоэтажки выпали, разбившись насмерть, мать и ее двухлетняя дочь. Полиция квалифицировала самоубийство.

Сообщалось, что женщина оказалась гражданкой России и находилась в Украине незаконно.

Ранее мы писали, что в Харькове годовалая девочка выпала из окна квартиры на третьем этаже. В результате ребенка госпитализировали в тяжелом состоянии.

А два года назад в Киеве двухлетний ребенок выпал из окна многоэтажки. Сообщалось, что в квартире на тот момент находились дедушка, бабушка и мать.

Также "Страна" рассказывала, что в Днепре шестилетний ребенок чуть не выпал из окна шестого этажа, пока его мать крепко спала. Но спасатели ГСЧС предотвратили трагедию - они влезли в квартиру через балкон и пустили полицию.