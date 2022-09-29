На Волыни судили уроженца города Белогорска, Амурской области России, который уже раньше отбывал наказание за кражу. На этот раз злоумышленник предстал перед судом из-за грабежа, совершенного при странных обстоятельствах.

Соответствующий приговор вынес Ковельский горрайонный суд Волынской области.

По данным судебного дела, 5 июня 2021 года мужчина открыто завладел металлической урной-пепельницей, чем нанес ущерб ОСМД почти на 500 гривен. В суде обвиняемый признал свою вину и рассказал, что в тот день находился под влиянием наркотических средств. Выпал из окна третьего этажа на "козырек", ударился головой. После чего схватил урну и куда-то с ней побежал.

В суде он убеждал, что не видел и не слышал людей, делавших ему замечания. Поэтому настаивал, чтобы его действия переквалифицировали с грабежа на кражу.

Суд исследовал записи с камер наблюдения и пришел к выводу, что мужчина виноват в воровстве. Учитывая неотбытую часть наказания по предыдущему преступлению, обвиняемому назначили окончательное наказание в виде двух лет лишения свободы.

Ранее мы писали, что вышедший досрочно из тюрьмы мужчина трижды украл в магазине коньяк, колу и шоколад и вернулся за решетку.

Также "Страна" сообщала, что в Киевской области поймали мужчину, который украл из музея бронированную пластину танка.