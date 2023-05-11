Донецкий "Шахтер" больше не сможет проводить еврокубковые матчи в следующем сезоне на стадионе польской "Легии" в Варшаве.

Это произойдет из-за участия "Легии" в квалификационных матчах Лиги конференций, поскольку домашние поединки польский клуб будет проводить на родной арене "Стадион Войска Польского".

Известно, что в сезоне 2022/23 "Шахтер" играл номинально домашние встречи в групповом этапе Лиге чемпионов, а затем и в плей-офф Лиги Европы на стадионе польской "Легии".

Как пишет польское издание Meczyki, "Шахтер" может проводить домашние еврокубковые матчи в Гданьске, на стадионе "Polsat Plus Arena Gdańsk".

В сезоне 2022/23 "горняки" тоже рассматривали этот вариант, однако тогда стороны не смогли договориться из-за финансовых условий "Шахтера".

"Polsat Plus Arena Gdańsk" – стадион "Легии", которая вылетела из элиты Польши и сможет теперь перебраться на другую арену. Арена рассчитана на 44 000 мест.

Напомним, что сезон еврокубков закончился для "Шахтера" 16 марта, когда донецкий клуб разгромно проиграл в Роттердаме "Фейенорду" и завершил выступления в Лиге Европы.

Ранее мы писали, что "Шахтёр" пожаловался в Еврокомиссию на FIFA после остановки контрактов легионеров.