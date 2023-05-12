Экс-министра образования Дмитрия Табачника, который стал советником назначенного россиянами "главы" Запорожской области, подозревают в госизмене по новому делу.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

По данным Службы безопасности, Табачник активно принимал участие в организации "референдумов" на захваченных территориях Запорожской и Херсонской областей, а также занимался переформатированием образовательного процесса под потребности РФ.

"Именно при его координации большинство учебных заведений и больниц региона были переоборудованы под казармы оккупационных группировок России", - сообщает СБУ.

Также он подозревается в вывозе в Крым сельхозтехники из складов местного агрохолдинга. Этим, по версии СБУ, Табачник занимался совместно с Мурадом Саидовым, которого спецслужба называет "смотрящим от Кадырова за регионом".

По совокупности доказательств, Табачнику сообщили подозрение по двум статьям - ст.111-2 (пособничество стране-агрессору) и ст.438 (нарушение законов и обычаев войны).

Ранее ему уже сообщалось о подозрении по ч.2 ст.111 (госизмена в условиях военного положения). Было арестовано имущество Табачника на сумму более 2 млн долларов.