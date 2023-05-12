В Нью-Йорке приняли закон, запрещающий дискриминацию по росту и весу при поиске жилья, трудоустройстве и в общественных местах.

Об этом сообщает CNN.

Издание рассказало историю Виктории Абрахам, которая окончила Нью-Йоркский университет в прошлом году, готова искать работу, но боится делать это из-за избыточного веса.

"На собеседовании я уже нахожусь в невыгодном положении из-за комплекции. Я знаю, что какой бы ни была моя квалификация, мой вес - это клеймо", - говорит она.

Однако после принятия городским советом Нью-Йорка закона о запрете дискриминации по росту и весу она стала чувствовать поддержку.

"У меня есть поддержка властей, у меня есть юридическая защита там, где ее раньше не было", — сказала Абрахам.

Только шесть других городов США и один штат имеют аналогичные законы, защищающие американцев от дискриминации по росту и весу: Бингемтон (Нью-Йорк), Мэдисон (Висконсин), Урбана (Иллинойс), Вашингтон (округ Колумбия), Сан-Франциско и Санта-Крус (Калифорния) и Мичиган.

Дискриминация по весу в США широко распространена, но сильнее всего бьет по женщинам, особенно цветным.

Согласно исследованию Университета Вандербильта, страдающие ожирением женщины зарабатывают на 5,25 доллара в час меньше, чем женщины с нормальным весом. По данным Американского журнала общественного здравоохранения, дискриминация по весу в США сопоставима с уровнем расовой дискриминации.

Ранее мы приводили данные опроса, по которому треть белых американцев заметили рост дискриминации белого населения в США за последние пять лет.

Также мы сообщали, что Джо Байден встречался с корейским бойз-бендом BTS, чтобы поговорить о дискриминации азиатов в США.