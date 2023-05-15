Президент Чили, 37-летний Габриэль Борич стал героем интернета, когда застрял в трубе на детской горке.

Видео курьезного инцидента появилось в Telegram-каналах.

Борич решил спуститься с детской горки в городе Пунта-Аренас в регионе Магальянес, куда поехал для участия в выборах в Учредительный совет 50 советников по конституции.

Гуляя со своей семьей, глава государства решил вспомнить детство, но, скатившись вниз, застрял в трубе горки и с трудом выбрался наружу. Когда ему это удалось, супруга Ирина Караманос поцеловала его в щеку.

Некоторые местные СМИ написали, что Борич сломал горку, пытаясь из нее выбраться. Однако на видео не заметно каких-либо повреждений детского аттракциона.

Напомним, что Габриэль Борич стал президентом Чили в 2021 году. Он является самым молодым президентом в истории страны. Представляя коалицию левых сил "Одобряю достоинство", Борич набрал 55,81% голосов и победил республиканца Хосе Антонио Каста, за которого отдали свои голоса 44,19% избирателей.

Выборы в Чили состоялись после того, как в стране запустили процедуру импичмента на тот момент действующему президенту страны Себастьяну Пиньере. Причиной такого шага стало "досье Пандоры".