Над зданием Капитолия в Вашингтоне подняли перевернутый флаг США.

Фото появилось в Твиттере и стало вирусным.

Как отметил автор аккаунта PiQ, Кодекс флага США допускает поднимать знамя в таком виде только как "сигнал бедствия в случаях крайней опасности для жизни или имущества".

Ошибку быстро заметили исправили.

Осенью 2021 года мы сообщали, что участники марша противников вакцинации, который прошел по Киеву от Верховной Рады по бульвару Шевченко к зданию СБУ, держали в руках перевернутые флаги Украины: желтая часть вверху, а синяя внизу. Как пояснили протестующие, они считают такой флаг правильным, а вовсе не перевернутым.

Также мы рассказывали, что перед началом решающего матча сборных Боснии и Украины, который прошел на стадионе "Билино поле" в городе Зеница, местные болельщики попытались атаковать украинских фанатов. Причиной инцидента стал российский флаг, вывешенный фанами нашей сборной вверх ногами.