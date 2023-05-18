Отстает от графика. Агентство по противоракетной обороне США не выполнило поставленные на год задачи
Агентство по противоракетной обороне (MDA) США, на нужды которого Пентагон тратит ежегодно несколько миллиардов долларов, не смогло достичь всех поставленных в 2022 году целей.
Об этом сообщает Счетная палата правительства США.
Агентство Министерства обороны разрабатывает системы для обнаружения и отслеживания ракетных атак, перехвата и уничтожения ракет в полете. Каждый год MDA устанавливает цели для систем, которые оно планирует поставить военным, и испытаний, которые она намерено провести.
"Мы обнаружили, что MDA не достигла этих целей в 2022 финансовом году. Агентство не поставило все запланированные перехватчики и не провело модернизацию радаров. MDA также не завершило запланированные летные, наземные и кибер-тесты своих систем", - сказано в пресс-релизе.
Далее в сообщении разъясняется, что 2022 году MDA продолжало поставлять военным перехватчики и модернизированные радары, в том числе те, которые должны были быть поставлены в предыдущие годы, но не достигло своих годовых целей. В результате у противоракетной обороны оказалось меньше боевых возможностей, чем планировалось.
В частности, не до конца выполнены:
- летные испытания - из девяти запланированных проведены шесть, достигнуты поставленные цели в пяти из этих шести тестов;
- наземные испытания - MDA провело наземное испытание, первоначально запланированное еще на 2020 финансовый год, а также три из девяти запланированных на 2022 год наземных испытаний;
- кибер-тестирование - MDA на год позже провело два таких теста, сократив их объем, и отложило пять других тестов.
С момента создания MDA в 2002 году Министерство обороны потратило на него более 194 миллиардов долларов, в том числе 10,4 миллиарда долларов в 2022 финансовом году. Эти расходы были предназначены для оснащения военных сетью датчиков, перехватчиков и средств управления и контроля, связанных с противоракетной обороной. За это время ракетные угрозы со стороны иностранных противников изменились, и MDA сталкивается с постоянными проблемами, пытаясь не отставать от графиков.
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