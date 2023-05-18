Агентство по противоракетной обороне (MDA) США, на нужды которого Пентагон тратит ежегодно несколько миллиардов долларов, не смогло достичь всех поставленных в 2022 году целей.

Об этом сообщает Счетная палата правительства США.

Агентство Министерства обороны разрабатывает системы для обнаружения и отслеживания ракетных атак, перехвата и уничтожения ракет в полете. Каждый год MDA устанавливает цели для систем, которые оно планирует поставить военным, и испытаний, которые она намерено провести.

"Мы обнаружили, что MDA не достигла этих целей в 2022 финансовом году. Агентство не поставило все запланированные перехватчики и не провело модернизацию радаров. MDA также не завершило запланированные летные, наземные и кибер-тесты своих систем", - сказано в пресс-релизе.

Далее в сообщении разъясняется, что 2022 году MDA продолжало поставлять военным перехватчики и модернизированные радары, в том числе те, которые должны были быть поставлены в предыдущие годы, но не достигло своих годовых целей. В результате у противоракетной обороны оказалось меньше боевых возможностей, чем планировалось.

В частности, не до конца выполнены:

летные испытания - из девяти запланированных проведены шесть, достигнуты поставленные цели в пяти из этих шести тестов;

наземные испытания - MDA провело наземное испытание, первоначально запланированное еще на 2020 финансовый год, а также три из девяти запланированных на 2022 год наземных испытаний;

кибер-тестирование - MDA на год позже провело два таких теста, сократив их объем, и отложило пять других тестов.

С момента создания MDA в 2002 году Министерство обороны потратило на него более 194 миллиардов долларов, в том числе 10,4 миллиарда долларов в 2022 финансовом году. Эти расходы были предназначены для оснащения военных сетью датчиков, перехватчиков и средств управления и контроля, связанных с противоракетной обороной. За это время ракетные угрозы со стороны иностранных противников изменились, и MDA сталкивается с постоянными проблемами, пытаясь не отставать от графиков.

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