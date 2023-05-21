Скончался заместитель главы российского Министерства образования и науки и супруг певицы Дианы Гурцкой 46-летний Петр Кучеренко. Ему стало плохо в самолете, на котором российская делегация возвращалась из рабочей командировки после посещения Кубы.

Об этом сообщают в воскресенье, 21 мая, российские медиа.

Смерть Кучеренко произошла накануне, но стало известно об этом только сегодня.

По данным СМИ, в какой-то момент в самолете 46-летнему Кучеренко стало плохо, и экипаж срочно посадил борт в Минеральных водах. Тем не менее, несмотря на экстренные меры, прибывшим врачам не удалось спасти замминистра.

Пока официально причины скоропостижной смерти не называются. Однако, российские СМИ сообщают, что у топ-чиновника случился сердечный приступ.

Гурцкая и Кучеренко заключили брак в 2005 году. В 2007 году у пары родился сын Константин. Супруги вместе основали Фонд помощи незрячим детям "По зову сердца".

Напомним, в апреле за один день скончались сразу два депутата Государственной думы России.

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