Киевская областная прокуратура обжалует приговор по резонансному убийству пятилетнего Кирилла Тлявова в Переяславе-Хмельницком. По этому делу двое бывших полицейских приговорены к четырем годам заключения.

Один из них - освобожден от отбывания наказания с испытательным сроком на два года. А первый, по идее, скоро сможет выйти на свободу, поскольку срок досудебного следствия, во время которого подозреваемые были под арестом, составлял те же четыре года.

Пресс-служба прокуратуры не указала, почему решила подавать апелляцию на приговор.

Но многие в Украине отмечают, что четыре года - слишком незначительный срок за убийство 5-летнего ребенка (пусть и непредумышленное), тем более совершенное после распития алкоголя.

Напомним, 31 мая 2019 года ребенок был ранен в голову пулей из огнестрельного оружия – неподалеку от Кирилла пьяные полицейские развлекались стрельбой по банкам. Через 4 дня – 3 июня 2019 года, ребенок умер, двоих полицейских задержали – 31-летнего инспектора водной полиции, лейтенанта Ивана Приходько и 42-летнего старшего сержанта полиции Владимира Петровца.

Также отметим, что вчера была поставлена точка в громкой истории с изнасилованием девушки в полицейском участке города Кагарлыка Киевской области. Через три года - двое полицейских, которые были в этом замешаны, получили приговор - по 11 лет лишения свободы.